Zmiana zasad premiowania może zostać uznana za zwolnienia grupowe

Jeżeli co najmniej pięciu pracowników zwolniono za wypowiedzeniem definitywnym lub w wyniku nieprzyjęcia wypowiedzenia zmieniającego, wprowadzającego niekorzystną dla pracownika zasadniczą zmianę istotnych elementów jego umowy o pracę, to zwolnienie pozostałych następuje również w ramach „zwolnienia grupowego”. To sedno wyroku Sądu Najwyższego z 24 października 2024 r., II NSNc 93/24.

W analizowanej sprawie Prokurator Generalny wniósł skargę nadzwyczajną. Spór dotyczył grupy pięciu byłych pracowników, którzy nie przyjęli wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy i płacy, a w konsekwencji – ich umowy o pracę uległy rozwiązaniu. Powodowie uważali, że pracodawca powinien wypłacić im trzymiesięczną odprawę w związku z zastosowaniem przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (tzw. ustawa o zwolnieniach grupowych).