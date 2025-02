Od mobbingu do przestępstwa, czyli kiedy mobbing staje się karalny

Kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek przeciwdziałania mobbingowi. Ponosi on odpowiedzialność, gdy nie wykona należycie tego obowiązku, mimo że to inne osoby (np. współpracownik lub przełożony) dopuszczali się negatywnych zachowań względem pracownika. Z kolei kodeks karny przewiduje sankcje karne wobec osób wykonujących czynności w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, które naruszają prawa pracownicze w sposób uporczywy lub złośliwy (218 § 1a Kodeksu karnego.). Mobbing w świetle Kodeksu pracy podlega odpowiedzialności cywilnej. Oznacza to, że pracownik może dochodzić odszkodowania lub zadośćuczynienia w sądzie pracy, jeżeli wykaże szkodę wynikającą z mobbingu. W przypadku przestępstwa z art. 218 § 1a k.k. odpowiedzialność ma charakter karny, co oznacza możliwość nałożenia na sprawcę grzywny, ograniczenia wolności lub nawet pozbawienia wolności do dwóch lat.