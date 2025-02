Jak prawidłowo złożyć pozew do sądu pracy?

Pozew rozpoczyna postępowanie sądowe w sprawach pracowniczych. Może zostać sporządzony w dowolnej formie – najczęściej jest to wydruk komputerowy. Korzystanie z szablonów nie jest konieczne, ale zwykle wygodne. Takie szablony są dostępne na licznych stronach internetowych. Już od dawna nie obowiązują formularze z postępowania uproszczonego, chociaż wciąż wiele osób składa na nich pozwy. Jeśli zawiera wszystkie niezbędne elementy, sąd nada pozwowi bieg.

W każdym pozwie należy oznaczyć sąd i strony (powoda i pozwanego) oraz podać ich adresy. Pracownik oraz pracodawca, będący osobą fizyczną, musi wskazać swój numer PESEL (względnie NIP), a osoba prawna lub jednostka organizacyjna - numer KRS, ewentualnie NIP. Numer PESEL pozwanego pracownika (lub pracodawcy, gdy pozew składa etatowiec) można wskazać (jest on znany powodowi). Gdy pracodawca jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, podaje się adres do korespondencji wpisany do ewidencji.