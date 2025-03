Czy udostępnienie pracownikowi lokalu mieszkalnego jest zawsze oskładkowane?

Nie nalicza się składek od mieszkania należącego do zakładu pracy, które zostało udostępnione pracownikowi za symboliczną opłatą. Sytuacja przedstawia się inaczej, gdy pracodawca wynajmuje lokal od spółdzielni, a następnie przekazuje go pracownikowi do nieodpłatnego używania – wówczas wartość tego świadczenia należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek. Tak wynika z najnowszej interpretacji ZUS Oddział w Lublinie z 24 lutego 2025 r. (DI/200000/43/73/2025).

Przychód pracownika podlega oskładkowaniu