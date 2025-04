Czy pracodawca odpowiada za napad na bank?

Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 24 stycznia 2025 r. (I PSK 1/24).

Odpowiedzialność pracodawcy na zasadzie winy za skutki wypadku uwarunkowana jest wykazaniem przez pracownika, że w konkretnych okolicznościach praca została zorganizowana nieprawidłowo, co w konsekwencji doprowadziło do wypadku, albo że istniejące realne zagrożenia przy jej wykonywaniu nie zostały właściwie rozpoznane przez pracodawcę, wobec czego pracownik nie miał o nich wiedzy. Pracownik w takiej sytuacji może też wykazać, że rozpoznane zagrożenia nie zostały wyeliminowane przez pracodawcę, co naraziło zdrowie pracownika na uszczerbek.