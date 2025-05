Istotą tymczasowego aresztowania jest izolacja pracownika, która uniemożliwia mu wykonywanie pracy. Jednak sam fakt tymczasowego aresztowania nie jest równoznaczny z ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych. W praktyce zdarzają się przypadki, gdy pracodawca rozwiązuje umowę o pracą w trybie dyscyplinarnym, wskazując jako przyczynę tymczasowe aresztowanie. Jest to błąd, który, gdy pracownik odwoła się do sądu, skończy się przegraną pracodawcy i najczęściej zasądzeniem odszkodowania lub przywróceniem do pracy.