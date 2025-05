Pracownik może zostać ukarany za udaremnianie kontroli ZUS

W mojej firmie prowadzona jest kontrola przez inspektorów ZUS. Prowadzę indywidualną działalność gospodarczą, a na czas nieobecności upoważniłem jednego z pracowników do reprezentowania mnie w trakcie kontroli, przekazywania dokumentacji księgowej itp. Okazało się jednak, że pracownik nie współpracował należycie – wybiórczo przekazywał dokumentację oraz wyjaśnienia, co spowodowało skierowanie sprawy do sądu. Kto może odpowiadać – ja jako właściciel czy ten pracownik? – pyta czytelnik.