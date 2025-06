Dwutygodniowy urlop wypoczynkowy – obowiązek czy przywilej

Urlop wypoczynkowy to jedno z podstawowych praw pracowniczych, które ma nie tylko wymiar socjalny ale i cywilizacyjny. W polskim systemie prawnym urlop wypoczynkowy jest gwarantowany zarówno przez Konstytucję RP jak i przez kodeks pracy oraz szereg ustaw szczególnych, dotyczących określonych grup zawodowych. Jego celem jest zapewnienie pracownikowi realnej możliwości odpoczynku, regeneracji sił i zachowania równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Ale czy każdy pracownik w Polsce ma prawo do dwóch tygodni nieprzerwanego wypoczynku? Czy pracodawca może powiedzieć „nie”, bo właśnie rozpoczął się sezon, otwarto nowy projekt, czy też zbliża się termin zakończenia prac? A co jeśli to sam pracownik nie chce brać aż tylu dni wolnego? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy przede wszystkim w kodeksie pracy.