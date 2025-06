Organizacje związkowe muszą policzyć swoich członków

Zakładowe organizacje związkowe są istotnym elementem rynku pracy, szczególnie z perspektywy pracowników. Są powoływane po to, żeby reprezentować ich w stosunkach z pracodawcą oraz żeby dbać o ich pozycję w danym zakładzie pracy. Jako przykład takich działań można wskazać konieczność konsultowania przez pracodawcę zwolnienia pracownika należącego do zakładowej organizacji związkowej oraz szczególną ochronę stosunku pracy wybranych członków takiej organizacji. Jednak, aby korzystać z tych uprawnień, organizacja związkowa musi zrzeszać co najmniej 10 członków – pracowników danego pracodawcy lub inne osoby wykonujące pracę przez co najmniej sześć miesięcy. Konieczne jest więc systematyczne weryfikowanie jej liczebności, żeby ustalić, czy organizacji przysługują prawa określone w ustawie o związkach zawodowych oraz jaki jest zakres tych praw.