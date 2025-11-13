Niezależnie od woli pracowników większość pracodawców musi uruchomić PPK

Zasadą jest, że podmiot zatrudniający ma obowiązek zawarcia z instytucją finansową umowy o zarządzanie PPK, a następnie – w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych – umów o prowadzenie PPK (definicje pojęć: „osoby zatrudnione” oraz „podmiot zatrudniający” zawarte są w przepisach ustawy o PPK). Nawet jeżeli osoby zatrudnione w danym podmiocie nie chcą zostać „zapisane” do PPK, nie zwalnia to tego podmiotu z obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK (nie zawiera on wówczas umów o prowadzenie PPK). Wyjątek przewidziano dla mikroprzedsiębiorcy – jeżeli żadna osoba zatrudniona przez mikroprzedsiębiorcę nie chce zostać uczestnikiem PPK, nie zawiera on także umowy o zarządzanie PPK. Zmiana decyzji w sprawie uczestnictwa w PPK przez choćby jedną osobę zatrudnioną przez mikroprzedsiębiorcę powoduje jednak, że uruchamia on ten program. Osoba fizyczna, która zatrudnia – wyłącznie w celach prywatnych – inne osoby fizyczne, w zakresie niezwiązanych z działalnością gospodarczą tych osób, nie „zapisuje” ich do PPK, choćby chciały one zostać uczestnikami tego programu. Poniżej odpowiadamy na pytania pracodawców dotyczące tych zagadnień.