Pracownicy z różnych krajów mają wpływ na koncern

Decyzje o restrukturyzacjach, zamknięciach zakładów, przenoszeniu produkcji czy dużych inwestycjach nie mogą zapadać bez konsultacji. Temu służą europejskie rady zakładowe.

Publikacja: 04.12.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Kinga Ciosk, Sławomir Paruch

SPIS TREŚCI

  1. Po co powstały ERZ?
  2. Kiedy firma musi mieć ERZ?
  3. Jak działa ERZ w praktyce?
  4. Jakie są obowiązki polskich pracodawców?
  5. Co jeśli działa kilka związków zawodowych?
  6. Jak działać, gdy jest więcej niż jeden zakład pracy?
  7. Różne interesy przy jednym stole?

Europejskie rady zakładowe (ERZ) przez lata pozostawały w cieniu innych instytucji dialogu społecznego. Dziś, gdy firmy funkcjonujące w UE mierzą się ze zmianami organizacyjnymi i presją regulacyjną, ERZ wracają do rozmów zarządów i związków zawodowych z pełną mocą.

Warto więc uporządkować, czym właściwie są ERZ, jak działają i jakie są obowiązki pracodawców związane z ich funkcjonowaniem. Zwłaszcza, że polskie firmy działające w międzynarodowych grupach coraz częściej pytają o ERZ. Członkowie zarządów chcą wiedzieć, kiedy przepisy ich dotyczą, co dokładnie muszą zrobić i – co budzi szczególnie dużo wątpliwości – jak mają przebiegać wybory przedstawicieli. I słusznie, bo to etap, na którym najłatwiej o potknięcia.

