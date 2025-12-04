Pracownicy z różnych krajów mają wpływ na koncern

Europejskie rady zakładowe (ERZ) przez lata pozostawały w cieniu innych instytucji dialogu społecznego. Dziś, gdy firmy funkcjonujące w UE mierzą się ze zmianami organizacyjnymi i presją regulacyjną, ERZ wracają do rozmów zarządów i związków zawodowych z pełną mocą.

Warto więc uporządkować, czym właściwie są ERZ, jak działają i jakie są obowiązki pracodawców związane z ich funkcjonowaniem. Zwłaszcza, że polskie firmy działające w międzynarodowych grupach coraz częściej pytają o ERZ. Członkowie zarządów chcą wiedzieć, kiedy przepisy ich dotyczą, co dokładnie muszą zrobić i – co budzi szczególnie dużo wątpliwości – jak mają przebiegać wybory przedstawicieli. I słusznie, bo to etap, na którym najłatwiej o potknięcia.