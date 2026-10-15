Z dotychczasowych interpretacji głównego inspektora pracy niektórzy wyciągają wniosek, że lekarze, programiści czy radcowie prawni mogą liczyć na zielone światło dla samozatrudnienia. Ale prawo nie zależy od branży. Kodeks pracy nie ma wersji dla lekarza i wersji dla kelnera czy magazyniera.

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Czym więc się kierować, by prawidłowo odróżnić etat od zlecenia? Jeszcze przed reformą inspekcji pracy eksperci podkreślali, że procesy o ustalenie stosunku pracy są jednymi z najbardziej nieprzewidywalnych postępowań przed sądami pracy. Niestety, interpretacje GIP nie ułatwiają jednoznacznego wyznaczenia granicy między zleceniem a etatem. Inspekcja podkreśla, że należy oceniać całokształt okoliczności. Trzeba jednak uważać, by taka analiza nie przypominała wróżenia z fusów.

W opublikowanych interpretacjach widać bowiem, że podobne elementy współpracy mogą być oceniane odmiennie w zależności od kontekstu. Nie ma w tym nic zaskakującego. O charakterze zatrudnienia nie powinien przesądzać pojedynczy zapis umowy, sposób rozliczeń czy nawet miejsce wykonywania usług. Problem zaczyna się wtedy, gdy z uzasadnień trudno wywnioskować, jaką wagę należy przypisać poszczególnym okolicznościom. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule pt. „Trudno odróżnić etat od zlecenia. Interpretacje głównego inspektora pracy tego nie ułatwiają”.

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