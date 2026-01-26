Rzeczpospolita
Od 1 lutego samofakturowanie także w KSeF

Samofakturowanie jest w pełni zharmonizowane z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF) jeśli chodzi o polskich podatników VAT. W niektórych przypadkach wystawienie e-faktury możliwe jest także w relacji z nabywcą zagranicznym.

Publikacja: 26.01.2026 05:50

Foto: Adobe Stock

Michał Samborski

Samofakturowanie to wystawienie faktury przez nabywcę towaru lub usługobiorcę. Jeżeli mamy do czynienia z dwoma podmiotami (sprzedawcą i nabywcą), którzy posługują się na potrzeby transakcji polskimi numerami identyfikacji podatkowej, to wystawienie faktury zasadniczo powinno mieć miejsce w KSeF także wtedy, gdy strony chcą skorzystać z samofakturowania.

Sprzedawca musi w tym celu uprzednio nadać w systemie uprawnienie nabywcy w zakresie samofakturowania. Sprowadza się to w istocie do podania NIP tego nabywcy. Sam proces wystawienia e-faktury odbywa się w KSeF z poziomu „kontekstu” nabywcy. Dzięki uzyskanemu uprawnieniu może on sporządzać e-faktury z podaniem danych sprzedawcy (tego który nadał uprawnienie) jako „Podmiot1”.

