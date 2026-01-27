Osiągnęliśmy pełną gotowość techniczną do uruchomienia KSeF 1 lutego – zadeklarował na wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zapewniał też, że system jest dobrze zabezpieczony przed cyberatakami z zewnątrz, a ponadto na różne sposoby będzie zapewnione bezpieczeństwo danych przedsiębiorców umieszczonych na fakturach.

MF zaprzeczyło też pogłoskom o tym, że bezpieczeństwu KSeF zagraża rzekome umieszczenie poza Polską serwerów obsługujących ten system oraz że zagraniczne podmioty będą pośrednikami w transmisji danych między podatnikiem a KAS. – To nieprawda. Serwery te są umieszczone w Polsce, system został stworzony w Ministerstwie Finansów, a szyfrowanie faktur też zostało opracowane przez nas, a nie przez zagraniczne firmy – zapewniał Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów.