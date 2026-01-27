Rzeczpospolita
Skarbówka zaprzecza pogłoskom o KSeF. Ale przyznaje: będzie problem z fałszywymi fakturami

KSeF ruszy 1 lutego, jest bezpieczny i gotowy do działania – zapewnia Ministerstwo Finansów. Jednak e-fakturowanie nie rozwiąże problemu wystawiania fałszywych faktur, a nawet sprawi, że ten przestępczy proceder może przybrać na sile.

Publikacja: 27.01.2026 17:29

Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Foto: PAP/Piotr Nowak

Paweł Rochowicz

Osiągnęliśmy pełną gotowość techniczną do uruchomienia KSeF 1 lutego – zadeklarował na wtorkowej konferencji prasowej Zbigniew Stawicki, wiceminister finansów i zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Zapewniał też, że system jest dobrze zabezpieczony przed cyberatakami z zewnątrz, a ponadto na różne sposoby będzie zapewnione bezpieczeństwo danych przedsiębiorców umieszczonych na fakturach.

MF zaprzeczyło też pogłoskom o tym, że bezpieczeństwu KSeF zagraża rzekome umieszczenie poza Polską serwerów obsługujących ten system oraz że zagraniczne podmioty będą pośrednikami w transmisji danych między podatnikiem a KAS. – To nieprawda. Serwery te są umieszczone w Polsce, system został stworzony w Ministerstwie Finansów, a szyfrowanie faktur też zostało opracowane przez nas, a nie przez zagraniczne firmy – zapewniał Roman Łożyński, dyrektor Centrum Informatyki Resortu Finansów.

