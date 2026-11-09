Julita Karaś-Gasparska: KSeF - ostatni dzwonek dla mikrofirm

Od lutego br. Krajowy System e-Faktur stał się obowiązkowy dla największych przedsiębiorstw w Polsce, od kwietnia objął większość czynnych podatników VAT, a już 1 stycznia 2027 r. do systemu dołączy ostatnia grupa firm.

Nie sprawdziły się obawy o paraliż serwerów czy masowe odrzucanie dokumentów. Automatyzacja przepływu dokumentów ograniczyła liczbę pomyłek, strony transakcji zyskały natychmiastowy dostęp do dokumentów i mają pewność jego doręczenia, a wystawiona i przyjęta przez system faktura nie może zaginąć ani ulec zniszczeniu, co eliminuje wątpliwości i skraca czas wyjaśniania ewentualnych sporów między kontrahentami.