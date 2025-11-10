Rzeczpospolita
Julita Karaś-Gasparska: Nowe cyfrowe obowiązki w PIT

Od 2026 r. przedsiębiorcy, którzy są opodatkowani PIT i przekazują co miesiąc ewidencję JPK_VAT, będą musieli prowadzić przy użyciu programów komputerowych m.in. księgi rachunkowe i podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Publikacja: 10.11.2025 06:00

Nowe cyfrowe obowiązki w PIT

Julita Karaś-Gasparska

Podatnicy PIT będą mieli obowiązek prowadzenia: ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów, ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, a także wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci elektronicznej. Będą także musieli przesyłać te dokumenty po zakończeniu roku w formie ustrukturyzowanej naczelnikowi urzędu skarbowego. Od 2026 r. obowiązek ten będzie dotyczył podatników PIT, którzy składają JPK_V7M, czyli JPK_VAT za okresy miesięczne. Obowiązek ten obejmie pozostałych podatników PIT, w tym zobowiązanych do składania JPK_V7K, czyli JPK_VAT za okresy kwartalne, od 2027 r. W kolejnym roku podatnicy ci będą także musieli przesłać do urzędu skarbowego JPK_PIT w terminie złożenia rocznego zeznania. Podmioty, na które nałożono te obowiązki, będą mogły skorzystać z interaktywnych formularzy udostępnionych przez MF, umożliwiających cyfrowe przesyłanie ww. dokumentów. Ministerstwo zapowiada, że udostępnienie tych formularzy nastąpi pod koniec grudnia br.

