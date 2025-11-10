Pominięcie obowiązkowej podzielonej płatności usuwa wydatek z kosztów

Na podstawie art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT i art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT podatnicy nie zaliczają do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców (patrz ramka) pomimo zawarcia na fakturze wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” (MPP), została dokonana z pominięciem tego mechanizmu.

Gdy podatnik zaliczy do kosztów uzyskania przychodów koszt w tej części, w jakiej płatność dotycząca takiej transakcji została dokonana z naruszeniem art. 15d ust. 1 ustawy o CIT lub art. 22p ust. 1 ustawy o PIT (m.in. z pominięciem rachunku bankowego albo MPP), podatnicy w tej części: