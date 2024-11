Skiba: Liczba oferta pracy dla specjalistów spada

Jak podkreślał Skiba na rynku można zauważyć już pewne zmiany. - Po raz pierwszy od dłuższego czasu na rynku specjalistów i menedżerów mamy równowagę. Miejscami jest to nawet już rynek pracodawcy. Zdecydowanie widać, że liczba ofert dla pracowników spadła w porównaniu do lat poprzednich. Spadała także dynamika wzrostu wynagrodzeń. Co prawda płace rosną, ale one nie są już tak duże wzrosty jak wcześniej – podkreśla Skiba. Jak dodaje duże zmiany widać chociażby w branży IT. – Tutaj liczba nowych zaproszeń do rekrutacji zmniejszyła się aż o 75 proc. Projektów i nowych inwestycji jest mniej. One oczywiście wciąż dalej są. To co było we wcześniejszych latach było czymś nie do końca normalnym. Niektórzy dostawali wtedy nawet kilkanaście ofert pracy miesięcznie. Wróciliśmy więc do normalności – podkreśla Skiba.