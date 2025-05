Dokąd na urlop? Właścicielka biura podróży podpowiada, jak dobrze wybrać wakacje

Rozmowa z właścicielką biura podróży obala sporo mitów o kupowaniu i planowaniu wakacji. Czy warto jeździć na wakacje do miejsc rekomendowanych przez celebrytów? Co to znaczy luksusowe wakacje? Czy jest różnica między kupowaniem wycieczki w internecie a w biurze podróży, jakie są zalety spotkania z doradcą, jakie byłyby pomysły dla rodzin z małymi dziećmi, dla osób 60 plus, dokąd chciałoby się wysłać np. swoich rodziców, którzy nie znają angielskiego, dokąd warto pojechać, jeśli budżet nie gra roli – na te wszystkie pytania odpowiadała w Magazynie o Biznesie Agnieszka Dybaś, właścicielka konstancińskiego biura podróży Kiosk z Wakacjami w rozmowie z Aleksandrą Ptak-Iglewską.