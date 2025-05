Socha: gold plating ogranicza konkurencyjność polskiego rynku kapitałowego

W dzisiejszym Magazynie o Biznesie Jacek Socha, dziś koordynator projektów deregulacyjnych w inicjatywie Sprawdzamy, a wcześniej były wiceprezes PWC, b. minister skarbu i b. przewodniczący Komisji Papierów Wartościowych i Giełd – komentuje prace nad deregulacją rynków kapitałowych.

- Powiedziałem swoim kolegom z rynku kapitałowego, żeby zaproponowali, co by tak chcieli zmienić, bo naprawdę nie działa – mówi Socha. Finalnie na podstawie tych właśnie propozycji w zespole Sprawdzamy opracowano aż 40 formatek zmian w tym sektorze, które mają zarówno zwiększyć konkurencyjność polskiej giełdy w oczach polskich inwestorów, jak i międzynarodowych, zmniejszyć koszty debiutów a także obciążenia informacyjne spółek na parkiecie. Tym bardziej, że to nie są regulacje unijne, które spowalniają rozwój polskiej giełdy, a… nasze, krajowe.