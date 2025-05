Nowak: gdy spadają stopy procentowe, czas na inwestycje

Spadające stopy procentowe to świetna informacja dla kredytobiorców, ale gorsza dla osób trzymających oszczędności w bankach na rachunkach oszczędnościowych, lokatach, czy na zwykłych kontach osobistych. O tym, że Polacy nie lubią zajmować się swoimi pieniędzmi, pisała niedawno Rzeczpospolita - łączna wartość depozytów klientów w bankach na koniec marca według MBP sięgnęła prawie 2 mld zł, ale blisko 70 proc. tej kwoty leżała na depozytach bieżących, a tylko jedna trzecia to depozyty terminowe, jak lokaty. Gdy stopy procentowe spadają - nie ma co liczyć na wzrost oprocentowania depozytów.