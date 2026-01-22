Porozumienie z Mercosur w Niemczech oceniono prawie jednomyślnie jako bardzo dobre. Owszem, protesty rolników także tam miały miejsce, ale na znacznie mniejszą skalę niż w Polsce – mówi Aleksandra Kozaczyńska, specjalistka ds. polityki gospodarczej Niemiec z Ośrodka Studiów Wschodnich, gość programu Marcina Piaseckiego. – Ta umowa daje możliwość eksportowania maszyn, samochodów i produktów chemicznych do krajów Ameryki Południowej, na czym zdecydowanie skorzystają Niemcy. Z drugiej strony trzeba spojrzeć na taki szerszy kontekst polityczny i gospodarczy w którym się znajdujemy. Mam tu przede wszystkim na myśli protekcjonistyczną politykę Stanów Zjednoczonych oraz wzrost konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw. Bo są to dwa główne powody, dla których niemiecki eksport spadł. Mercosur może to zmienić.