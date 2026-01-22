Rzeczpospolita
Czy umowa z Mercosur wzbudziła entuzjazm w Niemczech

Dzięki umowie z państwami Ameryki Południowej niemiecki eksport może ruszyć, choć są co do tego wątpliwości.

Publikacja: 22.01.2026 14:00

Aleksandra Kozaczyńska, specjalistka ds. polityki gospodarczej Niemiec z Ośrodka Studiów Wschodnich

Foto: podcasty.rp.pl

Marcin Piasecki

Porozumienie z Mercosur w Niemczech oceniono prawie jednomyślnie jako bardzo dobre. Owszem, protesty rolników także tam miały miejsce, ale na znacznie mniejszą skalę niż w Polsce – mówi Aleksandra Kozaczyńska, specjalistka ds. polityki gospodarczej Niemiec z Ośrodka Studiów Wschodnich, gość programu Marcina Piaseckiego. – Ta umowa daje możliwość eksportowania maszyn, samochodów i produktów chemicznych do krajów Ameryki Południowej, na czym zdecydowanie skorzystają Niemcy. Z drugiej strony trzeba spojrzeć na taki szerszy kontekst polityczny i gospodarczy w którym się znajdujemy. Mam tu przede wszystkim na myśli protekcjonistyczną politykę Stanów Zjednoczonych oraz wzrost konkurencyjności chińskich przedsiębiorstw. Bo są to dwa główne powody, dla których niemiecki eksport spadł. Mercosur może to zmienić.

