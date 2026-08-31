Szacowana wartość polskiego rynku produkcji opakowań z tektury falistej na ten rok powinna przekroczyć 20 mld zł. To potężny sektor – mówi Grzegorz Hofman, prezes firmy Bart, producenta tektury falistej, gość programu Marcina Piaseckiego. Ten rynek się rozwija wraz z rozwojem np. e-commerce. Czekają go jednak spore zmiany związane z unijnym rozporządzeniem PPWR.

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– Co do zasady, ja uważam, że to są dobre przepisy. One tak po ludzku mają uregulować, zmniejszyć liczbę opakowań wprowadzanych na rynek i ewentualnie uporządkować cały cykl życia tego opakowania, od produkcji aż do recyklingu bądź ponownego użycia – mówi Hofman. – Co więcej, będą stopniowo wchodziły w życie. Ale biznes powinien się dobrze przygotować np. do kwestii ograniczenia wolnych przestrzeni w opakowaniach – dodaje gość Marcina Piaseckiego.