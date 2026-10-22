W tym odcinku podcastu „Rzeczpospolitej” Aleksandra Ptak-Iglewska rozmawia z Andrzejem Gantnerem, wiceprezesem Polskiej Federacji Producentów Żywności, o sporze wokół przyszłości ROP w Polsce. Przedstawiciele sektora rolno-spożywczego i innych branż mobilizują się, by doprowadzić do zmian w projekcie. 19 związków branżowych, które reprezentują jednak kilkadziesiąt stowarzyszeń producentów żywności, napisało list – by zrobić wspólny zespół, który by ten projekt ustawy o ROP… napisał od nowa. A także chce zmiany osoby, która to prowadzi. Uważają, że pani minister Sowińska nie spełniła ich oczekiwań.
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Obecne opłaty opakowaniowe przyniosły producentom koszt rzędu 1,4 mld zł rocznie. Według szacunków resortu, koszty nowego systemu mogą sięgnąć około 5 mld zł. Kto wyliczył tę kwotę i czy wiadomo, na co faktycznie zostaną przeznaczone te pieniądze? Czy gminy odzyskają poniesione wydatki, mieszkańcy zapłacą mniej za odbiór śmieci, a opakowania będą skuteczniej trafiać do recyklingu?
Andrzej Gantner wskazuje na ryzyko centralizacji systemu, ograniczenia konkurencji i uzależnienia stawek od decyzji administracyjnych. Przedstawia też alternatywę opartą na wolnym rynku i konkurencji między organizacjami odzysku. Wyjaśnia, dlaczego branża domaga się powołania międzyresortowego i międzysektorowego zespołu oraz jakie zastrzeżenia do UC100 zgłaszały instytucje publiczne.
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Rozmawiamy również o wpływie nowych regulacji na ceny żywności, relacji między ROP a systemem kaucyjnym, unijnych wymogach PPWR oraz odpowiedzialności za opóźnienia we wdrażaniu przepisów. Czy rząd zdecyduje się na ponowne otwarcie dyskusji, zanim projekt trafi do Sejmu? I kto naprawdę powinien decydować o kosztach recyklingu w Polsce?
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