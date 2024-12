Europejska regulacja, która zmienia globalne łańcuchy dostaw

14 listopada 2024 roku Parlament Europejski przegłosował odroczenie wejścia w życie rozporządzenia w sprawie wylesiania, znanego jako European Union Deforestation Regulation (EUDR). Większość europosłów opowiedziała się za 12-miesięcznym opóźnieniem, co oznacza, że regulacja zacznie obowiązywać od początku 2026 roku, a nie od 2025 roku, jak pierwotnie zakładano.

EUDR to jedno z kluczowych narzędzi legislacyjnych, które ma na celu ochronę światowych zasobów leśnych oraz walkę z globalnym kryzysem klimatycznym. Czy jednak spełnia swoje zadanie jako narzędzie ochrony środowiska, czy stanowi raczej dodatkowe obciążenie dla przedsiębiorców? Czy rzeczywiście zmusi globalne łańcuchy dostaw do dostosowania się do bardziej ekologicznych standardów, czy może okaże się barierą dla mniejszych firm i rynków rozwijających się?