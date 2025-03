Istotą ESG jest transformacja firm w kierunku zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska przedstawiła 26 lutego 2025 r. pierwszy z pakietów zbiorczych tzw. wniosek Omnibus I mający na celu uproszczenie i zmniejszenie obciążenia obowiązkami w zakresie raportowania ESG. Omnibus przewiduje ograniczenie raportowania wyłącznie do firm zatrudniających powyżej 1000 pracowników i mających odpowiednio wysokie sumy bilansowe lub obroty.

Pakiet zawiera dwie propozycje aktualizacji CSRD, zwane „zatrzymaniem zegara” („stop the clock”) i „treści”. Propozycja „zatrzymania zegara” dotyczy skierowania do państw członkowskich wniosku o odroczenie do 2028 r. wymogów w zakresie sprawozdawczości dla firm, które obecnie zostały objęte obowiązkiem raportowania. Ma to na celu zaoferowanie większej ilości czasu na przyjęcie propozycji „treści”, która obejmuje cztery obszary zmian, w tym zakres CSRD, wymogi łańcucha wartości, wymogi zapewnienia jakości i aktualizacje standardów ESRS.