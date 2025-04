Podział zysku w spółce kapitałowej a koszty prac rozwojowych

Jednym z takich ograniczeń jest wynikający z art. 191 § 4 KSH (w odniesieniu do sp. z o.o.) oraz z art. 347 § 4 KSH (w odniesieniu do spółki akcyjnej) zakaz wypłaty dywidendy, o ile koszty prac rozwojowych zakwalifikowanych jako aktywa spółki nie zostały całkowicie odpisane. Oznacza to, że podział zysku nie może obejmować kwoty odpowiadającej kosztom prac rozwojowych, a zarząd spółki przed dokonaniem podziału musi upewnić się, że dzielony zysk zostanie pomniejszony o kwotę takich nieodpisanych kosztów. Zasada ta będzie wyłączona w przypadku, gdy suma kapitałów rezerwowych i zapasowych dostępnych do podziału oraz zysków z lat ubiegłych jest co najmniej równa kwocie tych nieodpisanych kosztów prac rozwojowych.