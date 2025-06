Korzyści wykraczają poza konwencjonalny katalog, oferując wysoką efektywność operacyjną i strategiczne pozycjonowanie rynkowe przy zachowaniu solidnej ochrony prawnej.

W coraz bardziej zglobalizowanej gospodarce przedsiębiorcy prowadzący działalność międzynarodową stają przed wyzwaniem dostępu do największego na świecie rynku konsumenckiego przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności operacyjnej i ochrony prawnej. Stany Zjednoczone, reprezentujące ponad 26% globalnego PKB i posiadające najbardziej rozwinięte rynki kapitałowe na świecie, stały się kluczową jurysdykcją dla międzynarodowej ekspansji biznesowej.

Wynika to z fundamentalnych zmian w sposobie funkcjonowania globalnego biznesu. Handel cyfrowy, zdalne zarządzanie zespołami i międzynarodowe przepływy kapitałowe wymagają obecnie ram prawnych, które potrafią szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków rynkowych, zapewniając jednocześnie solidną ochronę interesariuszy.

Amerykańskie struktury korporacyjne, w szczególności spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Limited Liability Company - LLC) i korporacja Delaware (Delaware Corporation), ewoluowały, aby sprostać tym wymaganiom w sposób, z którym tradycyjne struktury biznesowe w innych jurysdykcjach nie mogą konkurować.

Niniejszy artykuł analizuje amerykańskie ramy prawne, finansowe i operacyjne, które sprawiają, że tworzenie podmiotów w USA może być nie tylko korzystne, ale często niezbędne dla międzynarodowych przedsiębiorców dążących do zwiększenia udziału w rynku i zrównoważonego wzrostu.

Dostęp do ogromnego rynku

Stany Zjednoczone stanowią najbardziej lukratywny rynek konsumencki na świecie, z PKB przekraczającym 29,18 bln USD w 2024 r. i siłą nabywczą konsumentów, która przyćmiewa większość gospodarek krajowych. Jednak sam dostęp do rynku nie wyczerpuje korzyści płynących z utworzenia tam podmiotu. Strategiczna przewaga leży w kwestiach prawnych i operacyjnych związanych z amerykańską „inkorporacją”.

Zagraniczne firmy mogą sprzedawać swoje towary/usługi bezpośrednio klientom w USA za pośrednictwem lokalnego dystrybutora lub agenta, ale takie podejście poważnie ogranicza skalowalność biznesu i możliwości jego kontroli. Bezpośrednie tworzenie podmiotów w USA eliminuje pośredników i związane z pośrednictwem ograniczenia, zapewniając jednocześnie odpowiednią pozycję dla zaawansowanych relacji handlowych i partnerstw instytucjonalnych, cechującą poważnych graczy na rynku.

Integracja z rynkiem kapitałowym

Być może żaden inny czynnik nie jest bardziej przekonujący niż dostęp do amerykańskich rynków kapitałowych. Prawo korporacyjne stanu Delaware jest bardzo elastyczne i zapewnia firmom znaczną swobodę w zakresie struktury ich działalności. Ustawa „The Delaware General Corporation Law” (DGCL) pozwala spółkom na tworzenie różnych klas akcji, co jest szczególnie korzystne dla startupów, które chcą przyciągnąć inwestorów lub wyemitować akcje, na których oparte będzie wynagrodzenie dla pracowników.

Ta elastyczność strukturalna staje się kluczowa, gdy zagraniczni przedsiębiorcy starają się wyjść poza finansowanie typu bootstrap (finansowanie działalności z własnych środków, bez angażowania zewnętrznych inwestorów, poleganie na własnych oszczędnościach, przychodach generowanych przez firmę oraz ewentualnie pożyczkach od rodziny i znajomych). Inwestorzy amerykańscy, w szczególności inwestorzy instytucjonalni, firmy venture capital i grupy private equity, preferują podmioty amerykańskie ze względu na znane sobie otoczenie prawne, potwierdzone precedensy i uproszczone wymogi co do dochowania należytej staranności.

Limited Liability Protection – czyli ochrona w postaci ograniczonej odpowiedzialności

Fundamentalną korzyścią płynącą z utworzenia amerykańskiego podmiotu jest struktura ochrony przed odpowiedzialnością, która jest znacznie silniejsza niż rozwiązania dostępne w wielu innych jurysdykcjach, w tym w Polsce.

Amerykańska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) stanowi odrębny podmiot prawny, który skutecznie chroni majątek osobisty właścicieli przed roszczeniami wierzycieli biznesowych. W przeciwieństwie do polskich przepisów o odpowiedzialności subsydiarnej członków zarządu spółki z o.o. czy solidarnej odpowiedzialności wspólników spółki jawnej, właściciele amerykańskiej LLC nie ponoszą osobistej odpowiedzialności za długi i zobowiązania spółki.

Ta ochrona nabiera szczególnego znaczenia dla zagranicznych przedsiębiorców działających w nieznanym środowisku prawnym. Ścisłe oddzielenie aktywów osobistych od biznesowych umożliwia realizację ambitnych strategii rozwoju bez narażania prywatnego majątku na ryzyko.

Elastyczność operacyjna

Spółka LLC jest najbardziej elastyczną strukturą biznesową w ramach amerykańskiego prawa korporacyjnego. Przy spółce US LLC mającej jednego właściciela, struktura spółki uznawana jest za transparentną do celów podatkowych. Otwiera to możliwość stworzenia w Stanach Zjednoczonych spółki która nie musi płacić tam podatku dochodowego.

Spółka US LLC, która ma więcej niż jednego właściciela, jest domyślnie traktowana jako spółka osobowa i musi składać zeznania podatkowe w USA. Obie z ww. rodzajów spółek mogą złożyć wniosek o traktowanie jako spółka kapitałowa. Spółka US LLC może być zarządzana przez jednego lub więcej członków, lub jednego lub więcej menedżerów wyznaczonych przez tych członków.

Omawiana elastyczność rozciąga się na strukturę operacyjną, podział zysków i hierarchię zarządzania. W przeciwieństwie do spółek, które wymagają formalnych struktur zarządu i regularnych zgromadzeń, spółki LLC mogą dostosować swoje ramy operacyjne do modelu biznesowego przedsiębiorcy i jego preferencji.

Przewaga regulacyjna stanu Delaware

Dominacja stanu Delaware pod względem tworzenia spółek wynika z zalet strukturalnych, które przynoszą korzyści wszystkim zainteresowanym. Delaware oferuje silną ochronę prawną dla dyrektorów i osób zarządzających spółką. Ustawa DGCL zawiera szereg regulacji uwalniających dyrektorów i członków zarządu od odpowiedzialności osobistej, w tym odszkodowawczej, za działania podejmowane w ramach obowiązków korporacyjnych.

Delaware posiada specjalny sąd (Court of Chancery) przeznaczony specjalnie dla firm. Spory są rozpatrywane przed sędzią (a nie ławą przysięgłych) z dużym doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego stanu Delaware. Jeśli więc Twoja spółka z Delaware byłaby kiedykolwiek zaangażowana w proces sądowy, takie jednoosobowe, wyspecjalizowane sądownictwo zaoszczędzi wiele czasu i pieniędzy.

Korzyści wynikające z polsko-amerykańskiej umowy podatkowej

Polsko-amerykańska umowa w sprawie podwójnego opodatkowania, podpisana jeszcze w 1974 r., oferuje polskim firmom znaczące korzyści. Reguluje kwestie związane z opodatkowaniem dochodów, w przypadku których oba kraje mogą mieć prawo do opodatkowania. Kluczowe postanowienia umowy:

· podatek u źródła od dywidend wynosi do 5%, jeśli rzeczywisty beneficjent posiada co najmniej 10% akcji spółki wypłacającej z prawem głosu, w przeciwnym razie 15%;

· podatek u źródła od należności licencyjnych wynosi do 5%;

· gdy polski rezydent uzyskuje dochód w obcym kraju, który nie zawarł z Polską umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, unika się go stosując metodę zaliczenia (polega ona na tym, że jedno z państw zalicza na rzecz podatku należnego - obliczanego od sumy wszystkich, krajowych i zagranicznych, dochodów - podatek zapłacony przez podatnika w drugim państwie od dochodu, który tam został opodatkowany).





Przepływ korzyści podatkowych

Amerykańskie LLC oferują unikalną elastyczność podatkową poprzez możliwość wyboru sposobu opodatkowania:

1. Jednoosobowa LLC (Single-Member LLC):

- Domyślnie traktowana jako tzw. "disregarded entity" - podmiot transparentny podatkowo

- Dochody i koszty raportowane bezpośrednio w zeznaniu podatkowym właściciela

- Dla nierezydentów USA: brak obowiązku podatkowego w USA, jeśli LLC nie prowadzi działalności na terytorium USA (no US-source income)

- Możliwość wyboru opodatkowania jako korporacja (rzadko stosowane)

W praktyce zasady te mogą doprowadzić do bardzo niezwykłej i ciekawej dla podatników sytuacji, że podmiot mający siedzibę rejestrową w Stanach Zjednoczonych, nie musi rozliczać w tym kraju podatku dochodowego jako "disregarded entity", ani nie rozliczają podatku dochodowego jego właściciele w wypadku jeśli spełniają warunek " no US-source income".

2. Wieloosobowa LLC (Multi-Member LLC):

- Domyślnie traktowana jako spółka osobowa (partnership)

- Obowiązek składania zeznania informacyjnego (Form 1065)

- Dochody "przepływają" do właścicieli proporcjonalnie do ich udziałów

- Możliwość elastycznego alokowania zysków i strat między wspólnikami

- Opcja wyboru opodatkowania jako korporacja (C-Corp lub S-Corp)

Dostęp do amerykańskiego systemu bankowego

Jedną z najbardziej namacalnych korzyści z założenia spółki w USA jest otwarcie drzwi dostępu do amerykańskiego systemu bankowego. Rejestracja amerykańskiej spółki umożliwia bowiem założenie w USA konta bankowego właśnie przez ten podmiot. Utworzenie spółki w Stanach Zjednoczonych umożliwia więc dostęp do tamtejszych systemów przetwarzania płatności, kont handlowych (merchant accounts) oraz usług finansowych, które dla podmiotów zagranicznych są albo niedostępne, albo wyjątkowo kosztowne. Ta infrastruktura staje się nieodzowna dla firm kierujących swoją ofertę do amerykańskich konsumentów, którzy oczekują znanych im metod płatności i uznawanej przez nich solidnej, amerykańskiej ochrony przed oszustwami.

Autor: Robert Nogacki, radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec, specjalizującej się w doradztwie prawnym, podatkowym i strategicznym dla przedsiębiorców, reprezentujący klientów w sporach przed sądami i organami wszystkich instancji.