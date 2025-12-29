Ikona stylu pod ochroną. Louis Vuitton zwycięża w batalii o znak towarowy Damier Canvas

Rejestracja znaku towarowego, choć stanowi formalne potwierdzenie prawa wyłącznego, nie gwarantuje braku możliwości zakwestionowania jego skutecznego nabycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zainteresowany podmiot może zakwestionować ważność znaku w trybie unieważnienia prawa wyłącznego.

Marki modowe, szczególnie te działające w segmencie dóbr luksusowych, są szczególnie narażone na tego rodzaju postępowania. Tym bardziej jeśli przedmiotem sporu jest oznaczenie, w stosunku do którego kwestionowana jest możliwość pełnienia przez nie funkcji znaku towarowego i zarzucany jest brak posiadania przez nie pierwotnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia.