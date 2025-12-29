Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Ikona stylu pod ochroną. Louis Vuitton zwycięża w batalii o znak towarowy Damier Canvas

Odróżnienie towarów luksusowych to nie tylko kwestia smaku, ale także atrybutów marki, które chroni prawo własności intelektualnej. Potwierdza to przykład sprawy domu mody Louis Vuitton.

Publikacja: 29.12.2025 00:00

Ikona stylu pod ochroną. Louis Vuitton zwycięża w batalii o znak towarowy Damier Canvas

Foto: Adobe Stock

Dorota Rzążewska

Rejestracja znaku towarowego, choć stanowi formalne potwierdzenie prawa wyłącznego, nie gwarantuje braku możliwości zakwestionowania jego skutecznego nabycia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy zainteresowany podmiot może zakwestionować ważność znaku w trybie unieważnienia prawa wyłącznego.

Marki modowe, szczególnie te działające w segmencie dóbr luksusowych, są szczególnie narażone na tego rodzaju postępowania. Tym bardziej jeśli przedmiotem sporu jest oznaczenie, w stosunku do którego kwestionowana jest możliwość pełnienia przez nie funkcji znaku towarowego i zarzucany jest brak posiadania przez nie pierwotnej zdolności odróżniającej w dacie zgłoszenia.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Rola doradcy prawnego w transakcjach M&A a decyzja biznesowa
Nawigator prawny Poradnik
Rola doradcy prawnego w transakcjach M&A a decyzja biznesowa
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Najczęstsze błędy w due diligence start-upów – na co zwrócić uwagę przed rozmową z inwestorem
Nawigator prawny Poradnik
Najczęstsze błędy w due diligence start-upów – na co zwrócić uwagę przed rozmową z inwestorem
Dlaczego tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie? Prawne ryzyka licytacji komorniczych
Nawigator prawny Poradnik
Dlaczego tanio nie zawsze znaczy bezpiecznie? Prawne ryzyka licytacji komorniczych
Recepta na długowieczność: kluczowe trzy przestrzenie w firmie rodzinnej
Nawigator prawny Poradnik
Recepta na długowieczność: kluczowe trzy przestrzenie w firmie rodzinnej
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Materiał Promocyjny
Polska jest dla nas strategicznym rynkiem
Odwołania, gdy oferta została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych
Nawigator prawny Poradnik
Odwołania, gdy oferta została wybrana jako jedna z najkorzystniejszych
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Materiał Promocyjny
Podpis elektroniczny w aplikacji mObywatel – cyfrowe narzędzie, które ułatwia życie
Reklama
Reklama
e-Wydanie