Kto podlega zgłoszeniu do CRBR

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych to system teleinformatyczny, który służy do gromadzenia i przetwarzania informacji o beneficjentach rzeczywistych podmiotów wymienionych w ustawie oraz informacji o osobach uprawnionych do dokonania zgłoszeń do CRBR, na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Publiczny charakter rejestru, umożliwiający każdemu nieodpłatny dostęp do informacji o beneficjentach rzeczywistych, zapewnia większy dostęp do informacji, kto faktycznie stoi za danym podmiotem, dla każdego zainteresowanego.

Nie tylko spółki

Rejestr obejmuje podmioty takie jak spółki prawa handlowego, w tym także popularne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, stowarzyszenia rejestrowane, fundacje, a zatem wszystkie podmioty, które mogą prowadzić działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, ale kapitałowo należą do innych osób, które w praktyce czerpią korzyści z działalności podmiotu oraz decydują o jego działaniu. Sposób i tryb składania zgłoszeń do CRBR oraz sposób sporządzania i składania wniosków o udostępnienie informacji wraz z trybem składania i udostępniania są uregulowane w rozporządzeniach ministra finansów.

Warto pamiętać, że obowiązek obejmuje także aktualizację danych w rejestrze. Zgłoszenia do rejestru dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. Zgłoszenie dokonywane jest elektronicznie, podpisane np. podpisem ePUAP. Nowe podmioty gospodarcze muszą się zgłosić do CRBR w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania podmiotu do KRS.

W przypadku zmiany danych zgłoszonych do CRBR należy ją zgłosić w ciągu 14 dni od dnia powstania zmiany. Żeby zmienić dane (dane beneficjenta, dane podmiotu, dane osób uprawnionych do reprezentacji), trzeba wysłać do CRBR nowe zgłoszenie.

Sprawowanie kontroli

Beneficjent rzeczywisty to każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad podmiotem umożliwiającą wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez podmiot lub w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna.