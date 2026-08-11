Temat ochrony własności intelektualnej, w tym patentów w start-upach, często pojawia się zbyt późno – kiedy produkt jest już na rynku, kiedy pojawia się konkurencja albo gdy rozmowy z inwestorami wchodzą w decydującą fazę. Tymczasem ochrona własności intelektualnej to nie etap końcowy, ale integralna część strategii od samego początku. Może przesądzić o tym, czy firma przetrwa, zdobędzie inwestora i rozwinie się na nowych rynkach. Dodatkowo posiadanie patentu zwiększa wartość przedsiębiorstwa, co może pomóc w rozmowach z inwestorami o ich wkładzie w start-up.

Reklama Reklama

Temat patentów w start-upach często pojawia się zbyt późno – kiedy produkt jest już na rynku, kiedy pojawia się konkurencja albo gdy rozmowy z inwestorami wchodzą w decydującą fazę. Tymczasem ochrona własności intelektualnej to nie etap końcowy, ale integralna część strategii od samego początku. Może przesądzić o tym, czy firma przetrwa, zdobędzie inwestora i rozwinie się na nowych rynkach.

Co da się opatentować?

Jeśli ktoś rozwija nową technologię, unikalny produkt lub rozwiązanie procesowe, warto już na wczesnym etapie zadać sobie pytanie: czy to, co tworzymy, można opatentować? Patent to nie tylko ochrona przed kopiowaniem. To narzędzie, które może zapewnić czasowy monopol rynkowy, zwiększyć wycenę spółki, ułatwić współpracę z partnerami zagranicznymi i pozwolić na dodatkowe przychody z licencjonowania.

Nie ujawniać za wcześnie

Wielu start-upom umyka istotna kwestia: zgłoszenie patentowe powinno nastąpić, zanim dojdzie do jakiejkolwiek publicznej prezentacji rozwiązania. Nawet zamieszczenie informacji na stronie internetowej, opublikowanie artykułu naukowego czy udział w targach, który zdradza zbyt wiele szczegółów, może uniemożliwić uzyskanie skutecznej ochrony patentowej. Dlatego o zabezpieczeniu wynalazku warto pomyśleć już na etapie opracowywania MVP (ang. Minimum Viable Product – minimalnej wersji produktu zawierającej podstawowe funkcjonalności), a najpóźniej przed jego pokazaniem osobom spoza zespołu. Dotyczy to również rozmów z potencjalnymi inwestorami czy partnerami biznesowymi – ujawnianie informacji technicznych bez podpisanej umowy o poufności (NDA) wiąże się z dużym ryzykiem.

Elastyczne strategie ochrony

Często pojawia się też pytanie: co zrobić, jeśli rozwiązanie nie jest jeszcze w pełni gotowe, a dokumentacja techniczna nadal ulega zmianom? W takich przypadkach można rozważyć kilka strategii. Dobrym rozwiązaniem może być tzw. zgłoszenie wstępne – czyli złożenie zgłoszenia patentowego w oparciu o aktualny stan wiedzy, co pozwala zabezpieczyć datę pierwszeństwa i daje do 12 miesięcy na dopracowanie pełnej dokumentacji i ewentualne zgłoszenia w innych jurysdykcjach. Alternatywnie, w określonych przypadkach (zwłaszcza wtedy, gdy zależy nam na szybszej i tańszej ochronie technicznego rozwiązania), warto rozważyć zgłoszenie wzoru użytkowego, którego procedura jest prostsza i szybsza, choć zapewnia nieco inny zakres ochrony niż patent.

Międzynarodowa ochrona

Patentowanie może wiązać się z dużymi kosztami, zwłaszcza jeśli planujemy ochronę międzynarodową. Nie oznacza to jednak, że trzeba od razu zgłaszać wynalazek we wszystkich możliwych krajach. Przemyślana strategia własności intelektualnej opiera się na selekcji tego, co naprawdę istotne – czyli kluczowych elementów technologii, które stanowią o przewadze konkurencyjnej i są trudne do obejścia przez innych. Proces rejestracji można rozłożyć w czasie, zaczynając od ochrony na rynku lokalnym, np. w Polsce, a dopiero później rozważając rozszerzenie na kolejne kraje. Warto też mieć na uwadze, że wiele państw oferuje ulgi podatkowe oraz różnego rodzaju wsparcie dla firm inwestujących w ochronę własności intelektualnej.

Rzecznik patentowy

Dobrze mieć u boku rzecznika patentowego nie tylko wtedy, gdy trzeba przygotować dokumenty do zgłoszenia, ale przede wszystkim po to, żeby wspólnie ułożyć spójną strategię ochrony – taką, która będzie pasować do modelu biznesowego i kierunku, w jakim firma chce się rozwijać. Ochrona własności intelektualnej to nie przypadkowy ruch, ale świadoma decyzja, która może mieć wpływ na to, jak firma jest postrzegana na rynku, jak rozmawia z inwestorami i czy będzie miała dostęp do programów wsparcia czy dotacji.

Chodzi o przewagę

Start-upy, które od początku uwzględniają ochronę własności intelektualnej w swojej strategii, budują nie tylko większe poczucie bezpieczeństwa, ale też realną przewagę konkurencyjną. Patent często stanowi różnicę między firmą, która ma ciekawy pomysł, a tą, która potrafi go utrzymać pod kontrolą i przekuć w konkretne zyski. To nie efekt końcowy sukcesu, ale jeden z warunków, żeby ten sukces osiągnąć.

Dla start-upów temat własności intelektualnej nie powinien być dodatkiem na później, ale jednym z elementów przemyślanej strategii od samego początku. Zgłoszenie patentu w odpowiednim momencie może realnie zadecydować o tym, czy firma zyska przewagę, czy zmniejszy szansę na rozwój. Nie wszystko da się opatentować, ale warto zadać sobie pytanie „co” już na etapie pierwszych prac nad technologią.

autorka: Patrycja Kędzierska, aplikantka rzecznikowska w AOMB Polska