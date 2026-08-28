Granica pomiędzy zbieraniem a przetwarzaniem odpadów należy do zagadnień, które w praktyce prowadzą do istotnych problemów interpretacyjnych. Dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania odpadami właściwa kwalifikacja podejmowanych czynności ma fundamentalne znaczenie.

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Pomimo że ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. zawiera legalne definicje zarówno zbierania, jak i przetwarzania odpadów, w praktyce granica pomiędzy tymi pojęciami bywa problematyczna. Problem ten ujawnia się szczególnie wyraźnie w odniesieniu do czynności mających na celu przede wszystkim optymalizację logistyki i przygotowanie materiału do transportu, takich jak belowanie, prasowanie, ugniatanie czy rozdrabnianie odpadów.

Definicje ustawowe jako punkt wyjścia

Zgodnie z ustawą o odpadach przez zbieranie odpadów należy rozumieć gromadzenie odpadów przed ich transportem do miejsc przetwarzania, obejmujące również wstępne sortowanie. Aby dana czynność mogła zostać zakwalifikowana jako zbieranie odpadów, kluczowe jest to, że działania te nie mogą prowadzić do zasadniczej zmiany charakteru, składu ani klasyfikacji odpadów.

Z kolei przetwarzanie odpadów zostało zdefiniowane jako procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym także przygotowanie poprzedzające te procesy.

W praktyce zastosowanie tych definicji wymaga każdorazowo oceny konkretnego przypadku.

Codzienność w gospodarce odpadami

Najwięcej problemów pojawia się w odniesieniu do czynności, które mogą pełnić zarówno funkcję logistyczną, jak i technologiczną. Belowanie, prasowanie, ugniatanie czy rozdrabnianie odpadów mogą służyć wyłącznie optymalizacji transportu – poprzez zmniejszenie objętości czy ułatwienie załadunku. Jednocześnie te same działania mogą być elementem przygotowania odpadów do odzysku.

Czynności polegające m.in. na belowaniu, ugniataniu czy też wstępnym rozdrabnianiu odpadów, mające na celu przede wszystkim zagęszczenie materiału do transportu i zoptymalizowanie transportu, mogą być zatem elementem zbierania lub przetwarzania odpadów, w zależności od celu, zakresu i rezultatu czynności.

Sortowanie obejmuje przyporządkowywanie przedmiotów do określonych grup lub kategorii na podstawie ich cech. W kontekście zbierania odpadów czynność ta ma jednak charakter wyłącznie wstępny i ogranicza się do prostego oddzielania poszczególnych rodzajów odpadów. Oznacza to, że na etapie zbierania dopuszczalne są jedynie działania o charakterze organizacyjnym lub logistycznym, związane przykładowo z przygotowaniem odpadów do transportu. Niedopuszczalne jest natomiast podejmowanie czynności wpływających na właściwości lub skład odpadów w sposób prowadzący do zmiany ich klasyfikacji. Tego rodzaju ingerencja wykracza poza zakres zbierania odpadów i stanowi już ich przetwarzanie w rozumieniu właściwych przepisów. Tym samym ustawodawca jednoznacznie wyznaczył granicę pomiędzy etapem zbierania a etapem przetwarzania odpadów, co znajduje odzwierciedlenie również w rozdzieleniu zakresów przedmiotowych zezwoleń wymaganych dla prowadzenia każdego z tych rodzajów działalności.

W praktyce, przy rozstrzyganiu sporów interpretacyjnych, pomocne są rozstrzygnięcia sądów administracyjnych. Na szczególną uwagę zasługuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z 26 sierpnia 2021 r. (sygnatura akt: II SA/Łd 289/21). W wyroku tym sąd uznał, że czynności polegające na wstępnym sortowaniu, prasowaniu i belowaniu mogą mieścić się w pojęciu zbierania odpadów, o ile nie prowadzą do zmiany ich charakteru ani klasyfikacji. W uzasadnieniu wyroku podkreślono, że kluczowe znaczenie ma brak zasadniczej ingerencji w właściwości odpadów oraz cel działań ograniczony do przygotowania ich do transportu.

Zatem, jeżeli celem belowania, ugniatania czy też rozdrabniania wstępnego odpadów jest przygotowanie ich do transportu, a w wyniku tych czynności nie dochodzi do zasadniczej zmiany składu i charakteru odpadu, jak również działania te nie powodują zmiany klasyfikacji odpadu, to czynności te są elementem zbierania odpadów, a nie przetwarzania, i wtedy nie jest konieczne uzyskanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

Potrzeba większej przewidywalności

Obecnie brak jest szczegółowych wytycznych, które pozwoliłyby określić w sposób klarowny, czy w przypadku danych czynności mamy do czynienia ze zbieraniem, czy z przetwarzaniem odpadów. Przedsiębiorcy oczekują bardziej precyzyjnych wytycznych, które pozwoliłyby ograniczyć ryzyko sporów z organami administracji.

Rozwiązaniem mogłyby być zarówno interpretacje ogólne, jak i rozwój jednolitej linii orzeczniczej. Bez tego granica pomiędzy zbieraniem a przetwarzaniem nadal będzie miała charakter ocenny.

Cel, zakres i rezultat działania

Granica pomiędzy zbieraniem a przetwarzaniem odpadów nie ma charakteru ostrego. Wyznaczają ją przede wszystkim cel, zakres i rezultat działania. Dla przedsiębiorców oznacza to konieczność każdorazowej, wnikliwej analizy prowadzonej działalności. To nie nazwa czynności, lecz jej rzeczywisty cel decyduje o kwalifikacji prawnej. W realiach rosnących wymagań regulacyjnych i presji na efektywne gospodarowanie odpadami właściwe rozróżnienie tych dwóch kategorii staje się nie tylko kwestią prawną, ale również istotnym elementem zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie.