Niezbędnik przedsiębiorcy: zmiany w składce zdrowotnej * wakacje składkowe * termin przedawnienia * ugoda a koszty * VAT: sprzedaż auta po leasingu i odliczenie kantyny * kto ma udzielać porad podatkowych * zatrudnianie cudzoziemców

Jedni dostają wakacje od składek, inni wezwania

Zakład Ubezpieczeń Społecznych od kilku dni informuje przedsiębiorców o przyznaniu wakacji składkowych za grudzień. Wszystkich zainteresowanych tą ulgą jest ponad 1,4 mln, lecz niektórzy wnioskowali o przerwę dopiero za styczeń. W wielu firmach komunikaty ZUS wywołały jednak popłoch. Dlaczego? Jak twierdzi ZUS ok. 10 proc. wniosków nie przeszła pozytywnie weryfikacji. ZUS wzywa więc do uzupełnienia braków formalnych, głównie dotyczących rzekomo niepoprawnych danych związanych z pomocą publiczną. Płatnicy mają na to zaledwie siedem dni od daty doręczenia pisma. ZUS sugeruje w tej sytuacji skorzystanie z tzw. kreatora. Ale to niejedyna sytuacja, która budzi wątpliwości przedsiębiorców.