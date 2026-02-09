Julita Karaś-Gasparska: Kreatywność na podatkowym polu minowym

Dla przeciętnego przedsiębiorcy koszty to takie wydatki jak: komputer, papier do kserokopiarki, paliwo, księgowość, reklama. Ale im bardziej nietypowy biznes, tym bardziej nieoczywiste wydatki. Mechanik na pewno nie odliczy wizyty u kosmetyczki. A prezenter telewizyjny? Wygląd jest przecież narzędziem jego pracy. Fryzjer nie wliczy do kosztów konsultacji psychologicznej, ale czy adwokat może uznać, że dba o równowagę psychiczną kluczowego zasobu, czyli siebie? Czy właścicielka szkoły tańca może wrzucić w koszty kostiumy estradowe? Fiskus zwykle neguje możliwość rozliczania wydatków na ciuchy, twierdząc że ubranie jest wydatkiem na cele osobiste. Jednak cekinowa suknia z piórami raczej nie nadaje się na spacer po osiedlu. Czy fotograf ślubny odliczy kurs tańca, uzasadniając taki wydatek potrzebą zrozumienia choreografii par, które fotografuje? Przykłady można mnożyć, bo niektórzy przedsiębiorcy potrafią być bardzo kreatywni.