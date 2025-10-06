Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT

Zdaniem dyrektora KIS świadczenia wypłacane przez fundację rodziną na rzecz rodzeństwa fundatorów korzystają w całości ze zwolnienia z PIT, nawet jeśli beneficjenci nie są fundatorami.

Publikacja: 06.10.2025 04:50

Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT

Wypłaty z fundacji rodzinnej dla rodzeństwa fundatorów bez PIT

Foto: Adobe Stock

Aleksandra Florek

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie znaczenie mają indywidualne interpretacje podatkowe dla fundacji rodzinnych?
  • Jakie zmiany w podejściu fiskusa mogą wpływać na organizację fundacji rodzinnych?
  • W jaki sposób dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej odniósł się do kwestii zwolnienia z PIT dla rodzeństwa fundatorów?
  • Jakie są szczegóły dotyczące proporcji warunkującej zwolnienie z PIT w świetle nowych interpretacji?
  • Jak opisywane interpretacje mogą wpłynąć na planowanie sukcesji w rodzinnych strukturach holdingowych?
Pozostało jeszcze 91% artykułu

W sierpniu 2025 r. dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał dwie indywidualne interpretacje podatkowe, które mogą okazać się kamieniem milowym w praktyce opodatkowania fundacji rodzinnych (interpretacje z 11 sierpnia 2025 r., 0112-KDIL2-1.4011.637.2025. 2.JK i 0112-KDIL2-1.4011.641. 2025.2.JK).

Po raz pierwszy w Polsce potwierdzono, że świadczenia wypłacane przez fundację na rzecz rodzeństwa fundatorów mogą korzystać ze 100-proc. zwolnienia z PIT, nawet jeśli beneficjenci nie są fundatorami. Co więcej, interpretacje jednoznacznie rozstrzygają wątpliwości dotyczące stosowania proporcji wskazanej w art. 27 ust. 4 ustawy o fundacji rodzinnej (u.f.r.).

Pozostało jeszcze 89% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Fiskus nie ustępuje ws. podatku, choć spółki od lat wygrywają z nim w sądach
PIT
Fiskus nie ustępuje ws. podatku, choć spółki od lat wygrywają z nim w sądach
Karma dla psa i żwirek dla kota w kosztach firmy? Jest to możliwe
PIT
Karma dla psa i żwirek dla kota w kosztach firmy? Jest to możliwe
Jaki podatek trzeba zapłacić od sprzedaży powiększonego mieszkania?
PIT
Jaki podatek trzeba zapłacić od sprzedaży powiększonego mieszkania?
Czy błąd w przelewie do urzędu powoduje zmianę formy rozliczeń z fiskusem?
PIT
Czy błąd w przelewie do urzędu powoduje zmianę formy rozliczeń z fiskusem?
Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez PIT? Jest pewien sposób
PIT
Czy można sprzedać firmową nieruchomość bez PIT? Jest pewien sposób
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama