Inflacja, definiowana jako stały wzrost ogólnego poziomu cen towarów i usług, jest zjawiskiem, które wpływa na wszystkie aspekty gospodarki. W ostatnich latach wysoka inflacja stała się znaczącym problemem dla wielu gospodarek, w tym również w Polsce. Wzrost cen surowców, energii oraz wynagrodzeń bezpośrednio wpływa na kondycję finansową przedsiębiorstw, prowadząc do zmniejszenia marż zysków, a w wielu przypadkach – do notowania strat.

Przedsiębiorstwa, zwłaszcza małe i średnie firmy (MŚP), są szczególnie narażone na negatywne skutki inflacji. Wzrost kosztów produkcji, transportu oraz wynagrodzeń pracowników powoduje, że wiele firm ma trudności z utrzymaniem dotychczasowego poziomu rentowności. Ponadto, rosnące ceny surowców i materiałów wpływają na wyższe koszty produkcji, co z kolei może prowadzić do konieczności podnoszenia cen oferowanych produktów i usług. W warunkach ograniczonej siły nabywczej konsumentów podnoszenie cen może jednak prowadzić do spadku popytu, co w efekcie generuje dalsze problemy finansowe dla przedsiębiorstw.