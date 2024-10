Co trzeba zrobić przed sporządzeniem sprawozdania finansowego

Przed sporządzeniem sprawozdania finansowego przedsiębiorstwo musi wykonać szereg kroków, aby zapewnić, że raport jest kompletny, dokładny i zgodny z obowiązującymi przepisami oraz standardami rachunkowości. Głównym obowiązkiem, jaki stoi przed kierownikiem jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego, jest dokonanie oceny zdolności jednostki do kontynuacji prowadzenia działalności. Gdy jednostka zakłada kontynuację działalności przez okres co najmniej 12 miesięcy, oznacza to, że aktywa i pasywa wykazywane w księgach rachunkowych dają możliwość uzyskania korzyści ekonomicznych.