Jakie są skutki utraty wartości przez firmowe aktywa

Firmowe aktywa zaliczane zarówno do aktywów trwałych, jak i obrotowych (takie jak: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, aktywa finansowe, inwestycje w nieruchomości i prawa, należności, wyroby gotowe, materiały, towary) mogą utracić swoją wartość. Jeżeli na dzień bilansowy wynikająca z ksiąg rachunkowych wartość wycenianego składnika aktywów jest wyższa od korzyści ekonomicznych, jakie on przyniesie, to wówczas oznacza to, że dany składnik aktywów utracił – w zależności od sytuacji – całkowicie lub częściowo zdolność do przynoszenia jednostce korzyści ekonomicznych. W konsekwencji konieczne jest dokonanie odpisu aktualizującego, obniżającego na dzień bilansowy jego wartość bilansową (np. odpis aktualizujący wartość środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji w nieruchomości i prawa”; odpis aktualizujący wartość zapasów: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne”; Ma konto „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów materiałów i towarów” lub konto „Odchylenia z tytułu aktualizacji wartości zapasów produktów”; odpis aktualizujący wartość należności: Wn konto „Pozostałe koszty operacyjne” lub konto „Koszty finansowe”; Ma konto „Odpisy aktualizujące wartość należności”; odpis aktualizujący wartość aktywów finansowych: Wn konto „Koszty finansowe”; Ma konto „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe” lub konto „Odpisy aktualizujące krótkoterminowe aktywa finansowe”).