Fiskus może żądać zapłaty przed wydaniem decyzji ostatecznej

W każdym sporze pomiędzy organami podatkowymi a podatnikiem kluczowy dla obu stron jest moment, kiedy skarbówka może żądać zapłaty zaległości podatkowej. Co do zasady bowiem Skarb Państwa może dochodzić wykonania zobowiązania na podstawie decyzji ostatecznej, czyli takiej, od której nie przysługuje podatnikowi zwykły środek zaskarżenia. Przepisy podatkowe przewidują jednak w tym zakresie pewne odstępstwa, które mają na celu zabezpieczenie interesu fiskusa. W określonych przypadkach organy podatkowe mogą nadać decyzji nieostatecznej rygor natychmiastowej wykonalności, co sprawia, że zobowiązanie określone przez organ staje się wymagalne zanim zakończy się procedowanie sprawy przed organami podatkowymi. Kiedy organ podatkowy może posłużyć się tą instytucją i czy zawsze dzieje się to tylko w uzasadnionych przypadkach?