Przychody i koszty wpływające na wysokość PIT należy wpisać w księgę

- Przedsiębiorca świadczy usługi transportowe. Podatek dochodowy rozlicza na zasadach ogólnych, podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową prowadzi dla przedsiębiorcy biuro rachunkowe. W listopadzie ub.r. kierowca, przewożąc towar kontrahenta, wpadł w poślizg, co spowodowało zniszczenie samochodu ciężarowego z naczepą i znajdującego się w niej towaru. Przewożony ładunek był zabezpieczony, a usługa transportowa była wykonywana z dochowaniem należytej staranności (stłuczka nastąpiła na skutek złych warunków na drodze), co potwierdzają dokumenty policyjne i firmy ubezpieczeniowej. Zniszczony pojazd i naczepa były środkami trwałymi w firmie przedsiębiorcy. W grudniu kontrahent wystawił notę obciążającą za zniszczony towar, którą przedsiębiorca opłacił przelewem. Na początku stycznia firma ubezpieczeniowa wypłaciła przedsiębiorcy odszkodowanie za zniszczony towar oraz za samochód. Uszkodzony samochód został sprzedany jeszcze w grudniu i wykreślony z ewidencji środków trwałych. Przyczepa natomiast będzie wyremontowana za środki otrzymane z ubezpieczenia. Otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie za samochód zostało przeznaczone na zakup samochodu ciężarowego. Nowy samochód zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Czy w analizowanym przypadku nota obciążeniowa jest kosztem, a jeśli tak, to pod jaką datą należy ją zaksięgować? Czy otrzymane odszkodowanie za samochód jest zwolnione z PIT? Z jaką datą należy wpisać do podatkowej księgi odszkodowanie od ubezpieczyciela? Czy jest to data wpływu środków na rachunek bankowy przedsiębiorcy? – pyta czytelniczka.