Odsetki dla członka zarządu są podatkowym kosztem spółki

Potwierdza to interpretacja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 stycznia 2025 r. (0114-KDIP2-2.4010.600.2024.4.SP). Wystąpiła o nią spółka zajmująca się wynajmem powierzchni w użytkowych nieruchomościach. Funkcję członka zarządu pełni jej udziałowiec, obywatel innego kraju. Z powodu problemów z płynnością finansową spółka nie wypłacała mu przez kilka lat wynagrodzenia. Dodatkowo pożyczała od niego pieniądze. Od zaległych wynagrodzeń i pożyczek naliczone zostały odsetki. Spółka jest winna członkowi zarządu także odsetki od odsetek. Są one liczone na ostatni dzień każdego roku. Spółka przygotowuje się do spłaty wymienionych zobowiązań. Zapytała skarbówkę o rozliczenie odsetek. Czy może je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?