Zaliczki na CIT. Obowiązki podatników, terminy i formy

Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych są zobowiązani do obliczania i wpłacania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego zaliczka dotyczy. W przypadku zaliczek kwartalnych termin ten upływa 20. dnia miesiąca po zakończeniu kwartału. Jeśli podatnicy zdecydują się na uproszczoną formę wpłaty zaliczek, to ich wysokość będzie stanowiła 1/12 kwoty podatku należnego wykazanego w zeznaniu złożonym za rok poprzedzający dany rok podatkowy. Wybór kwartalnej lub uproszczonej formy wpłaty zaliczek należy wskazać w składanym zeznaniu rocznym CIT-8, dotyczącym roku podatkowego, w którym stosowano dany rodzaj zaliczek.