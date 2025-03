Kiedy i dlaczego trzeba zaktualizować benchmarki

Zmieniające się otoczenie gospodarcze, a w szczególności zmiany poziomu stóp procentowych mają niekwestionowany wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym także na ocenę warunków transakcji zawieranych pomiędzy podmiotami powiązanymi. W tym kontekście konieczność przygotowywania i aktualizacji analiz cen transferowych (tzw. analiz porównawczych lub benchmarków) dla pożyczek i innych transakcji finansowych nabiera szczególnej wagi.

Zgodnie z art. 11r ustawy o CIT podatnicy są zobowiązani do aktualizacji analiz porównawczych co najmniej raz na trzy lata, chyba że zmiana otoczenia ekonomicznego uzasadnia przeprowadzenie tej aktualizacji wcześniej. W praktyce oznacza to, że podatnicy powinni monitorować otoczenie rynkowe oraz trafnie ocenić, kiedy konieczna jest aktualizacja benchmarku i dostosowanie poziomu wynagrodzenia w transakcjach z podmiotami powiązanymi. W przeciwnym razie należy liczyć się z tym, że za podatnika zrobi to fiskus.