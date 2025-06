Aport do spółki komunalnej – kiedy opodatkowany, kiedy zwolniony z VAT

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podlega m.in. odpłatna dostawa towarów. Sieć kanalizacyjna niewątpliwie może stanowić towar. Dostawa towarów została uregulowana w art. 7 ust. 1 ustawy o VAT i w myśl znajdującej się tam definicji dostawą towarów jest co do zasady przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Przeniesienie to wystąpi m.in. w sytuacji wniesienia wkładu niepieniężnego (tzw. aportu), gdy przedmiot aportu przechodzi z majątku wspólnika na własność do majątku spółki na pokrycie kapitału zakładowego.