Na polskim rynku, gdzie chińskie samochody jeszcze do niedawna były kompletnie nieznane, 2024 rok przynosi znaczący zwrot. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, do których dotarła „Rzeczpospolita”, w pierwszych dziewięciu miesiącach ich sprzedaż wzrosła do prawie półtora tysiąca z zaledwie 74 sztuk w tym samym czasie rok wcześniej.