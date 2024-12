Zmiany w VAT od srebra inwestycyjnego. Ministerstwo zabiera głos

MF wydało w tej sprawie oświadczenie, w którym przypomina, że w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi i antykami możliwe jest stosowanie dwóch sposobów rozliczeń podatku VAT, tj. zasad ogólnych lub tzw. procedury marży, polegającej na opodatkowaniu VAT różnicy pomiędzy kwotą sprzedaży a kwotą nabycia, pomniejszonej o kwotę należnego podatku.

- Od 1 stycznia 2025 r. zmianie ulegną reguły umożliwiające stosowanie procedury marży do dostawy dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków, w przypadku, gdy podatnik osobiście zaimportował te towary lub nabył dzieła sztuki od ich twórców lub ich następców prawnych albo od niektórych podatników niekorzystających z procedury marży. Zgodnie z nowymi zasadami, zastosowanie procedury marży będzie możliwe, jeżeli do importu dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków lub do dostawy dzieł sztuki nie była zastosowana stawka obniżona – wskazuje MF.