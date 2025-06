Miał być batem na firmy transferujące zyski i unikające CIT. Straszyły nim media, przestrzegały przed nim biznesowe organizacje. Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z 28 maja podatek minimalny za 2024 r. wykazało jednak tylko 568 podatników.

– To bardzo mało – mówi Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w inFakt. Przypomina, że w pierwotnej wersji podatku minimalnego miało go płacić 25 tys. podmiotów. Potem jego warunki zostały złagodzone (a termin rozliczenia przesunięty), ale Ministerstwo Finansów i tak zakładało, że obejmie 7 tys. firm. – Z tych szacunków wyszło 8 proc., a w stosunku do wszystkich podatników CIT zaledwie 0,1 proc. – wylicza Piotr Juszczyk.