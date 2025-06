Rząd w ramach deregulacji łagodzi kary za niektóre przestępstwa skarbowe

Projekt nowelizujący kodeks karny skarbowy oraz ordynację podatkową to część pakietu deregulacyjnego. Przede wszystkim zakłada on zmianę przepisów dotyczących wymiaru kary za przestępstwa skarbowe mające charakter formalny, dotyczące dokumentów w postaci oświadczeń oraz informacji, do których złożenia obligują przepisy podatkowe. Jak wyjaśnia Ministerstwo Finansów, zmienią się przepisy dotyczące nie składania w terminie lub podawania nieprawidłowych danych w różnego rodzaju oświadczeniach lub informacjach m.in. w zakresie cen transferowych, odliczenia VAT od nabycia samochodów osobowych oraz „estońskiego CIT”.