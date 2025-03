E-doręczenia dla firm już od 1 kwietnia br.

E-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Docelowo wszystkie podmioty publiczne, przedsiębiorcy i zawody zaufania publicznego będą miały obowiązek mieć adres do doręczeń elektronicznych i prowadzić korespondencję w tej formie. Adres i darmową skrzynkę do e-Doręczeń można założyć online na stronie Biznes.gov.pl. Aby wypełnić wniosek, należy się zalogować profilem zaufanym albo e-dowodem. Po pozytywnej weryfikacji wniosku na podany w nim adres e-mail wpłynie informacja o założeniu adresu i skrzynki do e-Doręczeń, a także instrukcja aktywowania adresu. Po aktywacji adres zostaje wpisany do bazy adresów elektronicznych.