1 kwietnia to kolejna data graniczna w rozwoju systemu cyfrowej administracji. Do tego czasu przedsiębiorcy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego powinni utworzyć adres do doręczeń elektronicznych, który zostanie wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych (BAE). Dzięki temu komunikacja z organami administracji publicznej będzie mogła się odbywać drogą cyfrową, a doręczenie elektroniczne będzie miało taki sam walor jak doręczenie za pomocą tradycyjnej przesyłki rejestrowanej (tzw. listu poleconego). Ze wszystkimi tego konsekwencjami w postaci np. fikcji doręczeń.